衛星照片揭露潛射長程飛彈計畫 專家：北韓時常令分析家驚訝

根據《North 38》最新的衛星影像，顯示北韓目前正積極發展「潛水艇彈道導彈計劃」。（圖取自BBC中文網）

2017-11-20 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕根據專門研究北韓的網站《North 38》公布的最新衛星影像，北韓目前正在「緊鑼密鼓地建造和配備其首艘運作型彈道飛彈潛水艇」。該衛星監視著北韓造船廠2017年的舉動，《North 38》認為北韓正在進行「長時間及主動的建船計劃」。雖然單靠衛星影像無法評估北韓潛艦進度，但專家表示，北韓在飛彈發展的步伐上常超出預期，令分析家驚訝。

根據《BBC》報導，《North 38》是美國約翰霍普金斯大學國際研究院韓美研究所的網站，專門針對北韓進行研究與分析。這些衛星圖像彷彿是在提醒，北韓除了發展從地面發射的洲際彈道飛彈，同時也在潛水艇發射遠程飛彈的計劃上花了不少時間。

北韓已有潛水艇的設計原型與可以沉入水中的發射舢板，也已進行多次的試射。但根據最新的衛星圖可以看到北韓東岸的新浦船廠目前正在進行重大的工程，擴充船廠的建造設施。

衛星圖像同時監視著新浦船廠2017的活動狀況，該船廠將零組件運送往返船廠大型建築大樓旁的工地，船廠內的門式和塔式起重機也定期移動。《North 38》認為這代表北韓正在進行「長時間及主動的建船計劃」。

此外，有證據顯示，北韓正在建造另一艘可攜帶飛彈的潛水艇。

單靠衛星影像仍難以評估北韓潛水艇飛彈計畫的實際進度，但國際戰略研究所資深軍備管控專家馬克‧菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）表示，若北韓遭到目標為北韓核武的攻擊，這些潛水艇能提供北韓反擊的能力。

菲茨帕特里克指出，到目前為止，北韓在飛彈發展的步調上時常超出預期，讓分析家驚訝。

北韓計畫讓潛水艇從水中發射飛彈是一項相當大的挑戰，目前北韓使用的僅是潛水式試射舢板，要真正使海運式飛彈計畫運作，還有很長一段路。

即便如此，這些衛星照片也顯示出，潛射長程飛彈的計劃是北韓戰略野心的指標，意味著北韓在短時間內，不太可能放棄核武。