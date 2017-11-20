真的有差！日「最美肌膚地區」比賽 最後一名有原因

2017-11-20 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名化妝品公司POLA（ポーラ）日前舉辦了「全國最美肌膚地區」比賽，從全日共47個都（東京都）、道（北海道）、府（京都、大阪府）、縣中，找出皮膚最美與最差的地區，分別由富山縣奪冠與由群馬縣連續兩年吊車尾；POLA提醒：「膚況不只和外在因素有關、生活習慣也會造成很大的影響喔！」

綜合外媒報導，這項比賽自去年9月至今年8月止，找來全日本不同地區共約66萬名女性（平均年齡41至76歲）接受膚況檢測，由皮膚的膚質、含水量、毛孔狀況、皺紋、暗沉、斑點、痘痘、皮膚沾有多少灰塵等等面向去分析數據。

最後一名的群馬縣只有「毛孔不明顯」在47個區域中得到還不錯的第19名，「皺紋不多」、「膚質好」都是第47名；冠軍的富山縣則有著全國第一的降雨量，因此大多數民眾的皮膚不易乾燥。

群馬縣是「空氣乾燥」第9名、「日照時間長」第6名，外在因素對皮膚都不甚友善；但同樣為內陸縣市，「空氣乾燥」、「日照時間長」分別為第6、第2名的山梨縣，明明狀況比群馬縣更為嚴峻，最終卻拿到了第14名的總成績，這是為什麼呢？

「POLA」公司表示、兩縣的生活習慣差距甚大：山梨縣在「菜色均勻且準時吃正餐」項目得到第1、群馬卻只有第38名；「能很乾脆地起床」山梨縣第5名、群馬縣第34名；就連「不太會感到疲勞」山梨縣有第4名、群馬縣卻是可憐的第41名。

「POLA」公司提醒：「學會減少生活中的壓力，養成運動習慣，讓體溫維持在高一點的溫度，好的代謝才能為你帶來健康美麗的皮膚!」