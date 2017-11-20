用磁磚碎片鑽牆挖洞 20名維吾爾人逃獄成功

位於泰國南部宋卡省的一間非法移民拘留所，今發生20名維吾爾人集體逃亡成功的事件。（圖擷取自泰國《The Nation》）

2017-11-20 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國南部宋卡省（Songkhla）的一間拘留所，今發生20名維吾爾人集體逃亡成功的事件。這群維吾爾人自稱是土耳其公民，不願遣返中國。從2014年起關押至今，終於鑽牆逃脫。

綜合外媒報導，拘留所發現有人越獄後便派出搜捕隊，一共帶回5人，其餘20人則是成功脫逃。居留所的警官表示，該起案件發生在當地時間凌晨2點（台灣時間凌晨3點）左右，當時外面正下著大雨，維吾爾人利用雨聲掩護了整起行動。

當地的警察局長表示，參與此次越獄行動的一共有25名維族人，長時間以來，他們利用破裂的磁磚在廁所的牆上挖洞，直到在牆上挖出足夠讓人爬過的洞，之後再將毯子蓋在蛇籠上成功逃脫。

近年中國西部新疆省頻發生漢人與維吾爾人之間的暴力衝突，已有數百人喪命，有許多維吾爾人從中國經東南亞前往土耳其。此次事件要追溯到2014年，當時有200多名維吾爾人遭泰國居留，2015年時有超過百人被強制遣返回中國，國際社會曾譴責，他們已被中國按上了「恐怖份子」的帽子，將他們遣返回中國恐怕會遭暴力迫害。