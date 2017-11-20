中國假證件盛行 有畢業證書還要開學歷證明

2017-11-20 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國假證件盛行，老是有單位要求民眾出示證明「我是我」、「我媽是我媽」等怪事，連企業也不相信畢業證書的真實性，貴陽一所學校近年老是有畢業學生返校要求開立學歷證明，日前因不堪其擾，要求各單位不要再來開「我是我」的證明了。

中國《貴州都市報》報導，貴陽中醫學院近來來屢有畢業學生返校，要求開立學歷等相關證明，校方因煩不勝煩，日前在官網發布通知，「學生的畢業證、學位證是具有法律效力的證據，足以證明其入學時間、畢業時間、就讀專業、學制、學歷、學位等情況，貴單位應取消此類證明或材料。」

該校學籍管理科副科長謝譞表示，她開的最多證明就是針對已畢業學生的入學證明、就讀證明、畢業證明等，據她了解，大部分學生要求開立證明，與工作單位的檔案管理有關，「我不知道這些單位為什麼要這麼做，既然學生手裡有畢業證書、學位證書，為什麼還要求到學校打一張證明？」

謝譞不久前向一名要求開立學歷證明的學生表示：「你們畢業證上一個學校的章、一個校長的章還有一個鋼印，難道不比我一張A4紙蓋一個教務處的章管用？」得到的回答竟是，工作單位稱畢業證書、學位證書不能證明大學學歷，必須要學校開立學歷證明，否則後果自負。

有趣的是，開立一份學歷證明，學生需要出示畢業證書和學位證書，謝譞直言：「我覺得這就和大家此前熱議的新聞，老百姓拿著身份證找派出所證明『我是我』是一樣的。」