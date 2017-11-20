駐日美軍再度全面禁酒 沖繩駐軍被禁足

2017-11-20 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕駐沖繩美軍1名海軍士兵昨（19）日凌晨撞死1名日本人，由於肇事美軍酒測值超標3倍，駐日美軍週一（20日）已下令全體禁酒，駐沖繩軍隊則被禁足，只能待在基地和宿舍。

《日本時報》報導，週日凌晨5時25分，美國海軍陸戰隊員、21歲的麥克林恩（Nicholas James-McLean）駕駛2噸軍用卡車，在那霸市一個十字路口撞上一輛小貨車，造成61歲駕駛身亡。目擊者表示，麥克林恩因闖紅燈才撞上小貨車。警方也發現，肇事美軍的酒測值超過法定標準。目前麥克林恩已因涉嫌駕車過失致死被日警逮捕。

駐日美軍陸戰隊司令尼科爾森（Lawrence Nicholson）週日發布一份聲明，向沖繩事故受害者和其親友表達遺憾和哀悼。雖然美方已道歉並實施禁令，但沖繩縣知事翁長雄志週一仍然感到憤怒。

他在與尼科爾森和美國駐沖繩總領事艾廉德瑞契（Joel Ehrendreich）會面時，遞出抗議信，他表示，每次發生類似事故時，沖繩政府都敦促美軍確實實施預防措施，整肅軍紀，「儘管我們一再要求，仍發生意外，奪走寶貴人命。」

去年5月，一名駐沖繩美軍在宇流麻市姦殺一名女子後，駐日美軍曾下令全體士兵禁止在基地外飲酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆