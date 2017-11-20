「30GG」芬蘭女模整上癮 喜歡被人說假

芬蘭一名21歲網路模特兒阿霍拉（Amanda Ahola），目標成為「芭比真人版」。（圖擷取自《鏡報》）

2017-11-20 15:44

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕芬蘭一名年僅21歲的模特兒整形整上癮，希望自己能成為「芭比真人版」，甚至還在網路上尋找能夠金援她的「甜心乾爹」，進行隆胸及豐唇手術。雖然有一次隆胸手術害得她險喪命，但她仍然堅持到底，想要進行更多的整形手術。

根據《鏡報》報導，芬蘭21歲網路模特兒阿霍拉（Amanda Ahola），為了成為「芭比真人版」已經花費了1.5萬英鎊（約60萬新台幣）進行整形手術，其中隆胸手術就佔了3次，一次比一次更豐滿，甚至已經來到了「30GG」，但她還是不滿意地表示，「想要更大，而且越膠越好！」據悉，阿霍拉除了接受隆胸手術之外，還曾豐過唇及注射肉毒桿菌。

讓眾多網友傻眼的是，阿霍拉曾表示，「希望自己能越膠越好，如果有人說我很假或是我長得像芭比，會讓我很開心。」

為了籌備手術費，阿霍拉曾至醫院擔任過清潔工，也在網路上擔任性感模特兒的工作。不僅如此，甚至第三次隆胸手術的費用是由「甜心乾爹」所支付的，此舉引發了阿霍拉男友不滿，阿霍拉談到「甜心乾爹」則表示，「我在Instagram上找到甜心乾爹，是他自己主動問我喜歡什麼，我說我想隆乳，但我根本沒有見過他，只有跟他通過電話。」

進行第三次的隆胸手術時，阿霍拉曾出現抽搐及腦部腫脹等問題，幾乎快賠了一條命，手術完成醒來後更一度失憶，是由母親告知才知道發生什麼事情。但阿霍拉仍堅持繼續進行其他部位的整形手術，下一次考慮隆臀並表示，「人生無常，我要做我自己想做的事情。」