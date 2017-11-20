27歲坐擁330億元！全球最年輕白手起家億萬富翁

27歲的約翰柯里森（John Collison），和哥哥一起創立軟體業務公司Stripe，他個人身價估達11億美元（約新台幣330億元）。（彭博）

2017-11-20 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富翁一定要靠爸才能達成？來自愛爾蘭的美國億萬富翁、27歲的約翰柯里森（John Collison），和29歲的哥哥派崔克柯里森（Patrick Collison）創立軟體業務公司Stripe。他個人身價估計達到11億美元（約新台幣330億元），是全球最年輕的白手起家億萬富翁。

據《BBC》報導，Stripe成立於2011年，由於該公司不向一般消費者販售任何東西，所以並不廣為人知。這個軟體公司的業務，就是讓世界各地的企業，能夠更輕鬆地進行線上支付，並運行他們的官網。

Stripe在全球擁有超過10萬家企業的訂單，去年宣布了新一輪的融資，公司估值為92億美元（約新台幣2760億元），約翰柯里森和哥哥身價各自都是11億美元。兩兄弟成長於愛爾蘭農村，在當地念完高中後前往美國深造，哥哥先進入麻省理工學院，弟弟則到哈佛大學就讀。

事實上，早在約翰柯里森讀大學以前，兄弟倆就已經是百萬富翁，當時他們創設的軟體公司Auctomatic，讓小企業和個人賣家可以在拍賣網站eBay上，更輕鬆地進行販售，他們在2008年出售Auctomatic，得到了500萬美元（約新台幣1億5000萬元）。

緊接著兩人把注意力轉向了Stripe，並在弟弟於哈佛大學開始校園生活後一起努力研發。最後他們決定雙雙輟學，到加州矽谷創辦Stripe公司，讓兄弟兩人從百萬富翁晉升成億萬富翁。