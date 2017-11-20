川普訪南韓後 執政黨魁：他瞭解以和平手段解決危機

2017-11-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「共同民主黨」的黨魁秋美愛表示，美國總統川普亞洲行訪問南韓後，確實加深兩國的關係，且川普瞭解到南北韓之間的問題需要「以和平的手段」來解決這場危機。

根據《紐約時報》19日報導，秋美愛提到「川普瞭解到由於南北韓的戰爭後（1950年到1953年），緊鄰非軍事區至今已有2千5百萬的南韓人民居住」，秋美愛接著表示：「南韓現今所擁有的繁榮與成就皆是戰爭後發展起來，假如戰爭爆發不但會喪失許多生命之外，南韓所擁有的成就將會在一夜之間『灰飛煙滅』。

當川普前往漢弗萊營（Camp Humphreys）；即美國駐韓軍事基地，駐地美軍Gen. Vincent K. Brooks告訴他：「南韓承擔了92%的建設費用。秋美愛說：「川普對此印象很深刻。」

秋美愛表示，川普在南韓被視為偏激的人物，因為川普數次恫嚇北韓政府、多次挑釁的表現，甚至還叫金正恩「小火箭人」（Little Rocket Man）；但川普似乎有了些改變，11月8日於南韓國會演講表示：「對於這場危機，我認為應以外交手段優先，而非軍事武器解決。」

秋美愛說：「我認為應是川普透過此次訪問，真正瞭解到南北韓的問題是相當複雜的。」