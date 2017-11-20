以為全家都死於納粹大屠殺 102歲倖存者與姪子重逢

一名102歲的納粹大屠殺倖存者，以為自己家人都命喪納粹之手，沒想到他兄弟也逃過納粹魔掌，在俄羅斯落地生根，其兒子來到以色列與叔叔重逢。（美聯社）

2017-11-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕日前在以色列，上演了一幕感人重逢場景，一名102歲的納粹大屠殺倖存者皮特魯斯卡（Eliahu Pietruszka），對一位前來拜訪的陌生人又親又抱，並用自己已經很久沒說的俄語，虛弱地向他問候，這位陌生人是他的姪子，皮特魯斯卡以為他的家人全都命喪集中營，沒想到他兄弟也逃過納粹魔掌，在俄羅斯落地生根。

綜合外媒報導，1939年二次大戰爆發，當年24歲的皮特魯斯卡逃出華沙，但他的父母與兩位弟弟則被送進了集中營，其中一位弟弟沃夫（Volf Pietruszka）成功逃脫出來，曾與皮特魯斯卡做過短暫的書信往來，但隨後沃夫被蘇聯送去西伯利亞勞改，從此音訊全無，讓皮特魯斯卡以為沃夫也已不在人世，他無任何家人了，1949年他前往以色列定居。

幾週前皮特魯斯卡的孫子收到一份資料，有親戚在研究自己家族時，發現沃夫曾在2005年寫過一份納粹大屠殺親歷證詞，裡頭也提到他哥哥皮特魯斯卡，沃夫也認為他哥哥死於納粹之手；深入調查發現，沃夫在勞改中活了下來，在烏拉山工業區以一名建築工人過完了一生，沃夫在2011年去世，而他的兒子亞歷山大（Alexandre Pietruszka）仍定居於此。

透過聯繫，亞歷山大決定來以色列找自己素未謀面的叔叔，兩人碰面後，緊緊抱住對方，皮特魯斯卡用自己很久沒使用過的俄語向自己姪子問候，他說：「我已經兩個晚上沒睡，等候你的到來」，皮特魯斯卡用顫抖的手拿出全家福照說：「這是你父親」，亞歷山大含淚看著這些泛黃的照片。

現年66歲的亞歷山大是一名退休的建築工人，他不停地提到：「這是一個奇蹟，我從來沒有想過會發生這種事。」

這一切都要歸功於以色列猶太大屠殺紀念館的資料庫，紀念館從1954年開始，展開收集納粹大屠殺受害猶太人名子的作業，但由於許多倖存者不願再回想集中營慘事，或者希望失聯的家人還活著；預估可能有600萬名受害者的數據，在經過了半世紀僅收集了不到300萬筆，近10年來數據庫數位化，加上學者挨家挨戶的拜訪紀錄，現已經激增到470筆受害者資料。

除了記錄這些大屠殺親歷，這些倖存者的後代也利用這數據庫來研究他們家族，有時意外發現自己的長輩還活在世界上；在場的官員也驚嘆：「在『一個時代的結束』之際，這種場景令人難以置信，我覺得我們好像在觸摸歷史。」

數據庫主管阿夫拉姆（Alexander Avram）強調：「現在填寫大屠殺親歷證詞還不算晚，我們需要記錄下在大屠殺中每一個受害者」，但他也坦承，鑑於倖存者的年齡越來越大，這種歷史性的感人重逢可能是最後一次了。

皮特魯斯卡用顫抖的手拿出全家福照片說：「這是你父親」，亞歷山大含淚看著這些泛黃的照片，一家五口有三人不幸死於集中營。（美聯社）