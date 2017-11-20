美研究地球自轉減少 警告明年有20起強烈地震

兩位科學家在美國發表論文，文內提到因為地球自轉速度減少，將可能引起地球產生頻繁地震活動，尤其是在人群聚集的熱帶地區，明年至少發生「20起強烈的大地震」。示意圖，與新聞無關。（資料照，吳俊鋒攝）

2017-11-20 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕兩位科學家在美國發表論文，提到因為地球自轉速度減少，將可能引起地球產生頻繁地震活動，尤其是在人群聚集的熱帶地區，明年至少發生「20起強烈的大地震」。

根據《衛報》報導，美國科羅拉多大學教授畢爾漢（Roger Bilham）與蒙大拿的大學教授班迪克（Rebecca Bendick）在美國地質學會（Geological Society of America）年會發表論文「地球自轉與地震活動之間關聯性」指出，地球自轉速度變化僅使一天時間增減一毫秒，但仍影響地底能量的大量釋放。

綜合媒體報導，畢爾漢表示：「這很明確的顯示，地球正遇先告知我們於未來5年的地震情況。」地球從4年前便開始有自轉減速情況，使得這份關聯性更重要。畢爾漢特別提到：「明年強烈大地震的次數應會增加，今年已經過得較輕鬆，目前約有6起強震；明年將可能很容易一年至少出現20起強烈的地震。」

針對一天時間縮短與地震之間的相互關係，研究結果尚未發現確切的因素；目前懷疑可能是因地核運轉的輕微變化而同時影響這兩個層面。