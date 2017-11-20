糗！英國媒體鬧烏龍 錯拿舊太空畫面開直播

英國知名媒體《獨立報》竟錯把兩年前的太空任務畫面放在臉書上直播。（圖擷取自YouTube）

2017-11-20 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕由美國國家航空暨太空總署（NASA）所分享的太空任務執行影片直播，總是能吸引大眾的眼光，今日卻有國外媒體因此鬧了烏龍。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，英國《獨立報》稍早在臉書分享了一則關於太空人出任務的直播影片，這則貼文在短時間內超過18萬人收看並有2000人分享；但BBC卻發現，該影片的內容實際上是NASA於2015年2月公布的太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和沃茲（Terry Virts）在太空出任務的1小時影像。

BBC隨即聯繫出包的《獨立報》，而對方也馬上停止直播，並將貼文刪除，《獨立報》發言人告訴BBC，他們並不知道那是段以前就曾播出過的影像。同樣的糗事也曾發生在2016年，臉書專頁Unilad當時分享俄羅斯太空人在國際太空站（ISS）工作的「直播」畫面，但實際上該畫面都是於2013年所拍攝。

NASA提醒民眾，任何與太空任務的相關直播影片，皆可以上NASA的官網或官方社交媒體查詢，如果有「直播」一定會在上面宣布。