40歲靚女凍齡！親子合影難辨誰是媽

加拿大40歲靚女布克（中）與女兒合影。（取自《太陽報》）

2017-11-20 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大40歲靚女布克（Kienya Booker）「凍零」，和2名10餘歲女兒合影，少女模樣竟讓人難以辨認誰是媽？

《太陽報》報導，來自新斯科舍省的靚媽布克和她的2名十幾歲的女兒合影，po上Instagram，網友試圖分辨彼此身分，但絕大多數的人認為她們一定是「姐妹」。布克常在網路進行自然髮型教學，在Instagram上有7萬9000名追隨者。

網友留言「她不是媽媽，她是他們的姐姐」，一個人大聲說道「你看起來比他們更年長，而不是這些美麗女孩的母親」。另有人問「你發現的青春泉源在哪裡？」

針對一張由2組對比的照片，引起網友熱議，布克接受媒體訪問時說「上半部分的照片是我和我的女兒在12到13年前合照，下半部分是我們最近的一幅照片」。她受訪時透露，有網友堅信她其實只是她們的姊姊，為了在網上成名才假裝是2名少女的媽；也有人批評她一定是15歲就產子，才會顯得如此年輕。

加拿大40歲靚女布克（中）與女兒合影。（取自《太陽報》）

加拿大40歲靚女布克。（取自《太陽報》）