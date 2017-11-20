協商破局！梅克爾組聯合政府失敗 明年恐重新大選

梅克爾政治路恐告終。（法新社）

2017-11-20 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾政治路恐告終？梅克爾欲在台灣時間今天（20日）凌晨1點前協商籌組聯合政府，不過最新消息指出，因卡在移民政策和環保等棘手問題，自由民主黨（FDP）已宣布退出協商，此次談判破局後，意謂梅克爾必須尋求和綠黨組成少數政府，甚至可能重新舉行大選。

綜合外媒報導，此次籌組聯合政府的協商攸關梅克爾的政治前途，不過在3方4黨的馬拉松協商後，德國自民黨已宣布退出協商，代表此次協商破局，可能使德國被迫在2018年重新舉行大選。自民黨黨魁克林斯汀·林德納（Christian Lindner）表示，「今天沒有任何進展，反而有挫折！」他進一步表示，「寧可不要執政，也不要爛執政，再見了！」

報導認為，協商最大癥結點是移民政策和環保等問題，梅克爾所屬的基民黨希望每年設上限20萬人，但綠黨支持移民權利和多元文化社會，反對設限，且推動獲臨時難民身分者可和家人團聚。至於環保問題，各方雖支持德國2020年的減碳目標，但各方仍有許多歧見。

此次協商破局，德國可能必須在2018年重辦大選。另外根據調查，61.4%的受訪者認為，協商破局意味梅克爾的總理之路告終，僅31.5%的人仍挺她。