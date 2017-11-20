3億隻蟑螂養一窩 專門餵人類愛吃的動物

養雞場示意圖。示意圖與文無關（資料照）

2017-11-20 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕廚餘惡臭、大隻蟑螂，都會讓人看了作噁，但中國山東章丘市一座廚餘處理中心內，竟養有3億隻美洲大蟑螂，一輩子就只為了吃廚餘，死了磨粉餵雞，廚餘、蟑螂都成了循環經濟的一環。

綜合外媒報導，章丘市餐廚垃圾處理中心有座特殊廚房，裡面調配的是養雞飼料，但飼料來源卻是令心噁心的蟑螂，中心人員指出，章丘市每天收到可收到大量餐廚垃圾，利用機器絞碎後，14、15公噸廚餘供3億隻大蟑螂食用。

廠方表示，蟑螂喜歡陰暗、潮濕高溫的環境，專家設計出6萬多片石棉瓦的蟑螂窩，相較於有些昆蟲怕鹽、有些怕辣或怕油，但雜食性的蟑螂卻不挑食，甚麼都吃下肚，每隻蟑螂可以吃掉相當自身體重5％的廚餘。

報導指出，每隻蟑螂的生命週期約有1年，因它們蛋白質含量高，所以死後可被製成養雞的飼料，中國農業部檢測報告顯示，吃過廚餘的蟑螂，具有高蛋白、低脂肪的好體格，蛋白含量大約在71.2%，比進口的秘魯粉蛋白量還高，且蟑螂體內不殘留有害物質，活雞吃了「廚餘蟑螂」製成的飼料生長，無毒無公害，營養元素更豐富。目前濟南、深圳、廣州、上海和北京等地區都有在運用。