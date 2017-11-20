穆加比不下台 老兵領袖怒喊彈劾

2017-11-20 04:52

〔中央社〕辛巴威總統穆加比今天在萬眾期待的電視談話裡，非但未如外界預期將請辭下台，強調他依然是總統，還要主持下月的執政黨大會，氣得老兵領袖要推動彈劾與示威。

執政37年的辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）今天遭執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）開除黨魁，並被要求需在20日辭職下台，否則將遭彈劾。在穆加比發表全國電視談話前，多家外電紛紛引述消息來源指出，穆加比已同意請辭。

法新社報導，穆加比發表談話說：「執政黨大會將在幾週後召開，我將主持大會。」穆加比這番話讓辛巴威局勢短期內更加不明朗。

辛巴威軍方上週奪權，並將穆加比軟禁家中後，許多辛巴威人都以為穆加比會請辭。

但穆加比今天在一排身著軍裝、策動兵諫的將領陪同下發表談話，卻完全沒提到要下台，還對他口中國家的三大支柱－軍隊、執政黨及戰爭退伍老兵組織表達敬意，並敦促全國團結。

穆加比說：「無論軍方所為是對是錯，身為三軍統帥的我確實認知到他們的憂慮；我們必須學著寬恕，並以辛巴威慣有的熱烈精神，解決現實上或意識到的矛盾。」

穆加比出人意表的談話立即引來憤怒。深具影響力的辛巴威全國解放戰爭退伍老兵協會主席穆茲萬瓦（Chris Mutsvangwa）告訴法新社：「這篇演講完全脫離現實，我們要發動彈劾，還要號召群眾重回街頭。」

英國廣播公司（BBC）報導，在20分鐘的冗長演說裡，穆加比承認國家的經濟已處於困難時期，也認知政府與執政黨的缺失，但強調辛巴威必須回復常態。

辛巴威的總統彈劾需在國會兩院取得2/3的多數通過，國會將於21日開議；執政黨ZANU-PF在兩院均掌握壓倒性多數。