蒲亭遲未表態競選連任 傳曾有倦勤之意

2017-11-20 01:20

〔中央社〕俄羅斯明年3月將舉行總統大選，幾乎舉世都認定現任總統蒲亭必定競選連任，但似乎唯獨他本人尚未確定，至今遲未表態參選，而且據傳最近曾流露倦勤之意。

英國「獨立報」（Independent）報導，如果蒲亭（Vladimir Putin）競選連任，將勝券在握，而且可望大勝，因為他在國內仍聲望很高，而且有運作順暢的政治機器，可能為他贏得多達60%至70%的支持。

不過，情勢似乎難以預測。獨立報訪問多位學者、政府官員和接近政府的人士，發現俄國的權力核心有嚴重的不確定感。

有消息人士透露，蒲亭有倦勤之意，似乎不想再投身大規模全國性選舉。他如果參選，也將把競選活動減到最少，不會像2011-2012年的大選時那麼賣力，當時他在6個月前就宣布參選。

登記參選的期限視蒲亭以無黨派或政黨候選人的身分參選而定，但大部分人預期他最快也要12月中才會宣布。縮短選戰時間有些好處，晚些宣布可以增加一些戲劇性，否則大部分人都預期這場選舉將枯燥無味。這也將讓對手只有最短時間挑戰他。

不過，有3位不同人士告訴獨立報，蒲亭去年秋天顯然曾考慮過卸下總統職位。他甚至指示政府為他離職可能出現的情況預作規畫。

其中一個構想是在今年12月提前舉行大選。其他可能方案還有修憲，內容包括設立新的副總統職位，以至把行政大權轉移給像是前蘇聯時代政治局的機構。這項計畫是考量到萬一是美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）贏得大選，勢必會對俄國採行強硬政策，得要制敵機先。

美國去年的總統大選最後意外由川普（Donald Trump）勝出，這改變了俄國的盤算。但更重要的是，蒲亭沒有明顯的接班人選，當時提及的人選是職業官僚杜明（Alexei Dyumin），他目前是圖拉州州長（Tula Oblast），而據消息人士透露，他的主要條件只是「蒲亭信任他」。

蒲亭執掌大權近20年，在俄國扮演獨特角色，統領平衡而極為個人化的體制，他如果下台，將影響重大。

莫斯科國立國際關係學院（State Institute for International Relations）教授索洛維（Valery Solovei）說：「不會有第2個蒲亭。他若走了，這個體制也完了。」

獨立報說，多數受訪者表示，俄國瀕臨重大政治危機。索洛維也說：「我上次有此感受，是在蘇聯結束時。令人擔心的是，許多人說他們有同感。」