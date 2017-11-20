迎首屆世界貧窮日 教宗主持彌撒宴窮人

天主教教宗方濟各今天歡迎窮苦、無家可歸和失業人士成為梵蒂岡彌撒和美食饗宴的貴賓。（路透）

2017-11-20 00:29

〔中央社〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天歡迎窮苦、無家可歸和失業人士成為梵蒂岡彌撒和美食饗宴的貴賓，表示協助有需要的人，是取得「天堂護照」的方式之一。

路透社和美國廣播公司（ABC）報導，方濟各為羅馬天主教會首屆世界貧窮日主持彌撒。教宗訂定這個日子，是為了吸引全球12億天主教徒對有需要者的關注。

慈善團體志工帶領大約7000名有需要者前往聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），參加教宗主持的特別彌撒。方濟各把為窮人、移民和遭受蹂躪的人們辯護，列為他擔任教宗的要務。

約有1500人與教宗在梵蒂岡大型會客廳共進午餐，其他人則被帶往附近的主教學院用餐。

他們大多來自羅馬和義大利其他地區，不過也有來自法國、西班牙、德國和波蘭。

教宗布道時表示：「儘管在世人眼中，他們（窮人）幾無價值，他們是為我們敞開通往天堂大門的人；他們是我們的『天堂護照』。對我們而言，關懷他們是傳播福音責任。」

教宗也說，漠不關心是「疏忽之罪」。

他說，這就是「當我們說，『這與我無關；這不關我的事，這是社會問題』的時候」。

這頓美食饗宴的菜色，是窮人只能夢想吃到的餐點，包括義式迷你麵疙瘩、茄汁魚、橄欖、威尼斯乳酪和鮮蔬小牛肉，甜點則是威尼斯風味的提拉米蘇。