協商期限逼近 德政黨仍有3大議題談不攏

2017-11-19 22:55

〔中央社〕德國總理梅克爾的保守派陣營和自由民主黨及綠黨為組聯合政府進行馬拉松協商，須在今天午夜期限達成協議，否則恐需重新大選。其中歧見最深的議題是移民、氣候與歐洲政策。

●移民

法新社報導，德國自2015年以來湧入約120萬難民尋求庇護，使得移民及難民成為最敏感的政治議題，並促使極右派的德國另類選擇黨（AfD）進入國會。

梅克爾（Angela Merkel）領導的基督教民主黨（CDU）和盟友基督教社會黨（CSU）欲將每年接受的移民人數限制在20萬的基準數字，尤其是更保守的基社黨，因為有數以萬計難民是穿越奧地利與德國交界進入基社黨根據地巴伐利亞（Bavaria）。

長期宣揚移民人權與多元社會的綠黨，看似終於準備接受這個限額數字。但綠黨要求恢復取得暫時難民身分者將家人接來團聚的權利，且在這點上不願讓步；這卻是基社黨與親商的自由民主黨（Free Democrats）所反對的。

有鑑於去年湧入難民創新高引發憂慮，柏林當局將來自敘利亞這類戰爭國家難民的家人團聚許可暫停至明年3月，並只給予這類難民一年暫時庇護，視他們母國情況再決定是否更新庇護。

此外，綠黨也拒絕其他政黨要求宣告阿爾及利亞、摩洛哥及突尼西亞3個北非國為「安全母國」，因為這麼做會讓他們的人民申請庇護時門檻更高。

●氣候

潔淨能源先驅的德國長期以來因轉向再生能源而受到讚揚，如今卻面臨可能達不到自身減碳目標的窘境，最主要由於德國40%的電力仍由燃煤電廠供應。

雖然所有政黨都承諾實現充滿野心的2020年起德國減碳目標，但對如何達成仍爭論不休。

綠黨要求在2030年之前逐步禁除燃煤電廠及汽柴油車輛的競選主張，遭到其他政黨因擔憂對汽車業及就業市場造成衝擊而強硬反對，但綠黨已願意做出讓步。

不過有報導指出，綠黨仍拒絕將要求關閉的德國汙染最嚴重燃煤電廠數量，由原本主張的20座減為提議的10座。

此外，他們也想推動德國轉向發展有機農業，以及採取措施保護生物多樣性和改善動物福祉。

●歐洲

所有政黨都親歐洲且支持歐洲改革，但對於怎麼做仍意見分歧，尤其是有關要付多少代價的問題。

綠黨支持法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的看法，以及他提議設立歐元區共同預算及財政部長。但基督教民主黨對此存疑，自由民主黨則明確反對。

自由民主黨反對任何可能造成成員國債務整合或德國現金注入財務困難國家的措施。綠黨則較能接受與陷入困難的歐元國「共患難」。