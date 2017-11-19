辛巴威總統倒台 兒子難再奢華揮金

辛巴威總統穆加比和他的兒子羅伯特（右）。（法新社）

2017-11-19 23:03

〔中央社〕辛巴威總統穆加比15日被軍方軟禁，掌權37年的政治生涯將結束。穆加比2名居住在南非的兒子，恐怕也難再過著揮金如土的奢華生活。

穆加比（Robert Mugabe）已93歲，25歲的兒子羅伯特（Robert Junior）和20歲的查東加（Chatunga）住在南非約翰尼斯堡的豪華大樓，單位是他們和母異父的33歲哥哥羅素（Russell Goreraza），於2月份耗資南非幣4300萬（約新台幣1億750萬元）購入。

羅伯特與查東加在約堡是高級夜總會最受歡迎的客人，他們揮金如土炫富，吹噓父親的勢力。

社群網站曾上載查東加為價值新台幣213萬元的新手錶舉行派對，並將整瓶高價香檳倒在鑲滿鑽石的手錶上來慶祝。

查東加還在自己的社群網站貼上戴新手錶的相片，並寫著「當你有個擁有國家的老爸，就可配戴6萬美元的手錶」。

南非媒體城市新聞（City Press）引述參加香檳派對客人的說法，當晚至少花掉南非幣20萬，兄弟倆心情亢奮，開最昂貴的香檳，還用來洗手。此外，兄弟倆女性友人太多，不得不謊稱人在辛巴威不在南非，擺脫女子們的糾纏。

報導指出，近日記者守候在穆加比兄弟的豪宅外，卻不見他們進出家門。

穆加比兄弟的女性友人指出，近期兩人一定會露臉，因為奈及利亞24歲歌手克里奇（Augustine Miles Kelechi），25日將在約堡知名夜總會演出。克里奇出場費很高，兄弟倆花好幾個月和一大筆錢，才把他請到南非首次演出。

兩人的朋友們多認為，辛巴威局勢風雲變色，兩人將不得不削減日常開銷和轟趴次數。保鑣可能撤回辛巴威，他們即將告別以往金錢取之不盡、用之不竭的日子。