「看著地球呼吸」 NASA釋出20年的地球氣候變遷

NASA近日於官網公布最新的全球地圖的影片，紀錄20年氣候變化的地球演變，參與NASA研究計畫的1名海洋學家表示，「就像看著地球呼吸一樣，真是令人難忘」。（美聯社）

2017-11-19 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）紀錄20年的地球氣候變遷的衛星資料，近日在NASA官網公布可視化的全球地圖影片，藉由地圖上顏色的轉換，除了能看見陸地植披，海洋浮游植物等變化，其中最明顯的就是極地白雪的覆蓋增減。1名參與NASA研究計畫的海洋學家表示，「就像看著地球呼吸一樣，真是令人難忘」。

綜合外媒報導，NASA近期在官網釋出最新的全球地圖影片，是藉由衛星從1997年9月到2017年9月的資料集結而成。影片中出現不同色調表示陸地及海洋的變化，其中海洋以藍色、綠色、紅色和紫色的不同色調，描繪海底生命的豐富及缺乏。

20年匯聚而成的全球地圖，不同色調的轉換讓參與研究項目的NASA海洋學家韋爾德爾 （Jeremy Werdell） 表示，他宛如目睹地球正在呼吸著，這場20年的變化景象令他難忘。他也指出，隨時間的推移，北極及南極的冰蓋範圍逐漸消退的數據，能提供資源供政策決策者及漁民參考使用。

戈達德太空中心（Goddard Space Flight Center）為NASA的主要研究中心，1名戈達德的程式設計師科克斯（Alex Kekesi）表示，「以衛星圖像完成的可視化地圖，需耗費3個月的時間」，其高層表示隨著運算系統的改進，及改良可視化的技術，並隨著新的衛星啟動，未來能提供更多的觀測資料。

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