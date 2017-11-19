深入叢林找獵頭族卻失蹤3週 英國探險家獲救了

2017-11-19 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國探險家艾倫（Benedict Allen）上個月前往巴布亞紐幾內亞叢林，尋訪神秘的獵頭族部落，不料竟失蹤長達3週，家人心急如焚，幸好在各界協尋下，近日終於將他平安救出。

綜合媒體報導，57歲的艾倫為英國BBC拍攝紀錄片，到巴布亞紐幾內亞西北方的森林找接觸獵頭族部落「Yaifo」。艾倫27歲時曾首度到訪該部落，並獲得部落人士跳舞接納，不過這次他在10月中抵達巴布亞紐幾內亞後，旋即音訊全無，時間長達3週。

艾倫的家人在本週一（13日）發起搜索，英國外交部也與巴紐當局積極協尋，終於在當地時間16日透過部落原住民聯絡到艾倫。艾倫表示，他在本月5日成功找到獵頭部落，有些人甚至還記得他，他們一起跳了一段友善的舞，3天後他離開部落，卻在回程時似乎染上瘧疾、高燒不退，迷失在叢林中，幸好被其他部落的人所救，撿回一命。

艾倫的探險求生經驗相當豐富，他曾在寒冬徒步穿越俄羅斯東部600公里、在亞馬遜叢林挨餓求生，獲救後他向憂心的家人道歉，並感謝各界協助，他表示「這次情況真的不妙，我沒想過我能撐得過來」，但他始終沒有放棄求生，也相信自己能獲救。艾倫在當地醫院調養後，預計於當地時間19日搭機返回英國。