美學者：莫迪是唯一敢反對中國「一帶一路」的領袖

美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）旗下的中國戰略研究中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，印度總理莫迪是全球唯一一個敢反對中國「一帶一路」計畫的領袖，美國直到最近還對這個野心勃勃的計畫保持沉默。（圖／彭博）

2017-11-19 19:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）旗下的中國戰略研究中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury），日前在美國國會作證時表示，印度總理莫迪是全球唯一敢反對中國「一帶一路」計畫的領袖，美國直到最近還對這個野心勃勃的計畫保持沉默。

白邦瑞表示：「莫迪是全球唯一一個敢反對的領袖，他和他的團隊經常放砲猛批，部分是因為『一帶一路』計畫會侵犯到印度的主權。但這個計畫若涵蓋初期階段已進行5年了，美國政府直到現在仍保持沉默。」

「一帶一路」計畫的目標是在歐亞多國興建龐大的基礎建設，以擴大中國的專業技術和資本，包括斥資600億美元打造中巴經濟走廊（CPEC），但印度抗議該走廊會穿越印度與巴基斯坦有領土主權爭議的克什米爾。今年5月中國在北京舉行「一帶一路」高峰會，印度總理莫迪就拒絕出席。

白邦瑞表示，中國提供貸款給無法償債的國家，斯里蘭卡就是其中一例，該國因為無法償債，被中國逼迫說，若將主要港口轉交給中國控制，就能赦免債務，斯國就照辦了。

美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）則說，中國想藉「一帶一路」計畫，成為亞洲不受挑戰的主要強權，該國可能透過鄰國無法償還的貸款，來進一步逼迫這些國家，中國正在挑戰帶來和平和繁榮的全球秩序每個支柱。