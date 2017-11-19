不畏印度毒霧霾 3萬5000名跑者參與半馬賽程

印度德里今天舉辦半馬比賽，多名跑者不畏毒霧霾，勇往直前。（美聯社）

2017-11-19 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度德里地區近期因空汙嚴重，整座城市籠罩在有毒霧霾中，但德里今（19）日舉辦半程馬拉松比賽，約有3萬5000名跑者不畏霧霾參賽，主辦單位也為對抗霧霾，做好萬全準備。

據《衛報》及《NDTV》報導，德里半馬比賽約有3萬5000名跑者登記參賽，儘管印度醫學協會（Indian Medical Association，簡稱：IMA）曾警告空汙已經達到緊急狀態，並要求主辦單位比賽延期。IMA也指出，長時間暴露在空汙中，跑者會容易導致氣喘發作、肺部狀態惡化，並增加心臟病發和中風的風險。

參與德里半馬的跑者，大多數是印度的業餘跑者，他們無視空汙的警告，也不攜帶口罩參賽，僅有少數跑者擔心霧霾影響而戴起口罩。其中1名跑者Sitam表示，「我知道空汙會影響我的身體，但我想要參與比賽」。他也指出，透過自己的參與向其他跑者，證明這場比賽是在無汙染的環境中舉行。

主辦單位為能如期舉辦比賽，將特殊調製過的鹽水灑在跑道上，降低空氣中細懸浮微粒濃度。他們也設置許多救護站、補水站，動員更多醫療人員。除此之外，他們為幫助受到空汙影響無法呼吸的跑者，提供將液體藥物變成細霧的呼吸裝置，且安置有氧氣罐的救護車待命。

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