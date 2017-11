不畏印度毒霧霾 3萬5000名跑者參與半馬賽程

2017-11-19 20:40

〔即時新聞/綜合報導〕印度德里地區近期因空汙嚴重,整座城市籠罩在有毒霧霾中,但德里今(19)日舉辦半程馬拉松比賽,約有3萬5000名跑者不畏霧霾參賽,主辦單位也為對抗霧霾,做好萬全準備。

據《衛報》及《NDTV》報導,德里半馬比賽約有3萬5000名跑者登記參賽,儘管印度醫學協會(Indian Medical Association,簡稱:IMA)曾警告空汙已經達到緊急狀態,並要求主辦單位比賽延期。IMA也指出,長時間暴露在空汙中,跑者會容易導致氣喘發作、肺部狀態惡化,並增加心臟病發和中風的風險。

參與德里半馬的跑者,大多數是印度的業餘跑者,他們無視空汙的警告,也不攜帶口罩參賽,僅有少數跑者擔心霧霾影響而戴起口罩。其中1名跑者Sitam表示,「我知道空汙會影響我的身體,但我想要參與比賽」。他也指出,透過自己的參與向其他跑者,證明這場比賽是在無汙染的環境中舉行。

主辦單位為能如期舉辦比賽,將特殊調製過的鹽水灑在跑道上,降低空氣中細懸浮微粒濃度。他們也設置許多救護站、補水站,動員更多醫療人員。除此之外,他們為幫助受到空汙影響無法呼吸的跑者,提供將液體藥物變成細霧的呼吸裝置,且安置有氧氣罐的救護車待命。

