川普兩口號互相矛盾 減稅、降低貿易赤字能否並行？

2017-11-19 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）所屬共和黨推行的稅改法案，16日在美國眾議院順利通過，象徵川普距離兌現減稅的政見，又更進了一步。但減稅卻與川普的另一個政見互相矛盾，那就是「削減美國對他國的貿易赤字」。換句話說，川普政府在短期內不可能讓減稅、降低貿易赤字這兩個政見並行。

綜合外媒報導，美國各領域的專家多半都覺得減稅會讓美國的貿易赤字擴大，哈佛大學經濟學教授法蘭科（Jeffrey Frankel）表示，大規模減稅會造成美國財政出現赤字，進而擴大貿易上的赤字。

若共和黨的稅改法案順利上路，美國聯邦稅收預計將減少1.5兆美元（約45兆台幣）的稅金。但聯邦政府卻未有相應的計畫能彌補財政缺口。因此，聯邦政府勢必得向海外借貸，讓貿易赤字不減反增。

根據賓州大學華頓預算模型（Penn Wharton Budget Model）預測，稅改法案上路，美國未來10年貿易赤字將增加8000億美元（約24兆台幣），貿易逆差將比2016年的5020億美元（約15兆台幣）增加16%。由此可見，美國在短期內不可能兌現川普常說的，減少美國貿易赤字承諾。

但美國政府表示，貿易赤字的增加並非減稅的產物，而是減稅計畫的核心。

美國政府指出，減稅措施可望拉抬經濟成長，補足聯邦政府的財政赤字，確保赤字不會擴大。

共和黨與許多經濟學者則不認為減稅與降低貿易赤字有所矛盾，從他們的觀點來看，減稅的目的為刺激美國境內投資，因此沒理由拒絕國外資金。

保守派智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）經濟分析師伊金斯（Gavin Ekins）說：「美國勢必得經過一段貿易赤字飆升的過程，但擴張資本投資代表我們的產出將比以往來得多，這將提高我們的出口。」

因此用長期的角度來看，川普的兩大政見並沒有互相牴觸，因為投資隨著時間的增加有望帶動美國的經濟，進而縮減貿易逆差。即便美國政府在同時提及降低貿易赤字與減少稅收這兩個政見時，短期內聽起來互相矛盾，但長期來看兩個政見並沒有牴觸，只是必須經過一段赤字增加的過程。