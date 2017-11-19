待遇不如以往！習近平特使訪北韓2天還沒見到金正恩

2017-11-19 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國與北韓關係陷入低潮？中共中央對外聯絡部部長宋濤17日以中國國家主席習近平特使身分訪問北韓，為近2年來出訪北韓層級最高的特使。不過有媒體指出，相較以往中共特使，受到的待遇已經大不如前。

根據《聯合報》報導，中國與北韓關係陷入低潮，以往中共特使在到訪的隔日就能見到金氏家族成員，不過此次宋濤17日到訪，18日會見朝鮮勞動黨中央副委員長李洙墉，雖有媒體報導，金正恩與宋濤預定今日會見，但即便如此待遇也不比以往。

報導指出，從2007年和2012年的史實來看，2007年中共17大後，中宣部長劉雲山訪問平壤翌日，就與時任北韓領導人的金正日會面。2012年中共18大後，全國人大常委會秘書長李建國，同樣在抵達平壤隔日，就與金正恩會面。

若以中共19大後，與派遣他國的特使待遇相比，也可看出中國與北韓關係的變化。中共19大過後，宋濤同樣以習近平特使身分，分別出訪越南和寮國，也都很快就見到了越共總書記阮富仲及寮國人民革命黨總書記本揚。

另外，從目前發佈的消息來看，宋濤會見朝鮮勞動黨中央副委員長後，並沒有具體談到北韓核問題。報導指出，這表示即使宋濤想要斡旋，也很難期待在與金正恩會面時，在此話題上能有所談論。