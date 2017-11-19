美介入「以巴衝突」 威脅關掉巴國代表處

美國政府對巴勒斯坦發出警告，將關閉其駐華盛頓的辦事處。（美聯社）

2017-11-19 19:33

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國政府上週五（17日）曾表示，如果巴勒斯坦解放組織（ Palestine Liberation Organization）再不正視與以色列之間的和平談判，就要將巴勒斯坦駐華盛頓的辦事處關閉。而巴勒斯坦則反嗆，如果美國關掉代表處後，我們絕對會中止與美國的關係。這也意味著美國總統川普交付給女婿庫許納的中東和平任務宣告失敗。

根據《CNN》報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上週五表示，巴勒斯坦違反了美國一項法律規定，若巴勒斯坦持續要以國際刑事法院指控以色列的話，嚴重侵犯到美國的底線，美國將會強制關閉巴勒斯坦駐華盛頓的辦事處。不過，巴勒斯坦則反擊，如果美國政府強制關閉辦事處，我們也將中止與美國一切的關係，拒絕與美國溝通。

若一切依照法律規定，川普將在90天內決定，巴勒斯坦是否與以色列進行有意義的談判，如果巴勒斯坦拿出誠意的話，可以隨時恢復辦事處。而提勒森也表示，若真的關閉了巴勒斯坦駐華盛頓的辦事處，美國政府也不會中止與巴勒斯坦的關係，關閉辦事處是為了全面達成和平協議。