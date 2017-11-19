不想再和談 杜特蒂宣布菲共將列為恐怖組織

菲共的游擊隊「新人民軍（NPA）」多次偷襲菲律賓軍警，最近更殺害一名4個月大的女嬰，讓杜特蒂感到十分厭倦。杜特蒂宣布將不會再與菲共或新人民軍和談。（法新社）

2017-11-19 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部馬拉威市（Marawi）的反恐戰事才剛結束，總統杜特蒂昨（18）日表示，菲律賓政府考慮與美國政府一樣，將菲律賓共產黨（CPP）列為恐怖組織，並將其游擊份子當作罪犯追擊。

綜合外媒報導，杜特蒂在去年7月就職後就曾嘗試與菲共和談，因菲共的創始人席森（Jose Maria Sison）與杜特蒂有著師生情誼，杜特蒂與席森的關係也相當親近。

正因為這層關係，政府軍與菲共起初都多有讓步，杜特蒂將一些菲共叛亂領袖釋放，菲共也宣布無限期停火。

但今年2月，菲共要求杜特蒂釋放400多名政治犯，加上菲共的游擊隊「新人民軍（NPA）」不時偷襲菲律賓軍警，杜特蒂最後宣布取消與菲共的和談，菲共也表示終止與政府軍的停火措施。

杜特蒂昨日在納卯市（Davao City）表示，他會頒佈公告，將菲律賓共產黨從合法組織或半革命組織的名單中除名，並和美國一樣，將其視為恐怖份子。

杜特蒂指出，新人民軍持續破壞基礎建設、損害人民財產、焚燒商家、殺害無辜民眾等惡行令他十分厭倦，尤其新人民軍最近將一名4個月大的女嬰殺害。

杜特蒂強調，菲共若被政府列為恐怖份子，其成員將不只承擔叛亂罪名指控，還須面對恐怖活動、謀殺和縱火等重罪。

杜特蒂進一步表示，他不想再與菲共和談，菲律賓政府軍會把新人民軍當作罪犯來追擊，他也將瓦解菲律賓與共產黨勾結的左翼組織，包括「新愛國聯盟」（Bayan）等組織。

根據菲律賓軍方統計，新人民軍的人數約有3000至4000人，若菲律賓共產黨被列為恐怖組織後，來自國外與國內的資金將全數被凍結。美國也早在2002年就將菲律賓共產黨與新人民軍列為恐怖組織。