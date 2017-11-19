翻轉墓園陰鬱印象 澳洲墓園賣墓地產橄欖油

墓園不再只有死亡！澳洲公墓管理局為打破墓園只有死亡的刻板印象，推出自產的限量版橄欖油，為墓地注入新的生命。（美聯社）

2017-11-19 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕墓園不再只有死亡！澳洲公墓管理局（Adelaide Cemeteries Authority）希望扭轉墓園死氣沉沉的印象，局長突發奇想，推出從自家墓園產出的限量版橄欖油，推出後銷售一空，為墓地帶來「一線生機」。

據《法新社》報導，澳洲公墓管理局整修陰鬱的墓園，成為市中心的綠地，他們希望藉由此舉挑戰死亡禁忌，顛覆墓地是死者安息之地，並為墓地注入新的生命。

局長皮特（Robert Pitt）表示，「銷售死亡，鐵定沒人要買。」，他靈機一動，賣起產自阿得雷德（Adelaide）西大街墓園（West Terrace Cemetery）百年老樹的橄欖油。

皮特表示，賣橄欖油是為墓地創造新的價值，「讓人肅然起敬，感覺有種歷史味」。今年西大街墓園為紀念開園滿180周年，發行限量版的橄欖油，儘管產地來源是墓園，但推出後一炮而紅，迅速銷售一空。

歷史學家鄧恩（Cathy Dunn）表示，雪梨歷史悠久、南半球規模最大的盧克伍德（Rookwood）公墓近期為紀念滿150周年，舉辦活動開放民眾入場，成為當地熱門旅遊景點。她指出，墓地正逐漸擺脫「放置遺體」場所的印象。