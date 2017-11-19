世界最長的飛艇「Airlander 10」 脫離停泊塔墜毀

全世界最大的飛艇「Airlander 10」在英國貝德福德郡停留時脫離了停泊塔因而墜毀。（圖擷取自《BBC》）

2017-11-19 18:00

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕飛艇製造商Hybrid Air Vehicles （HAV）稍早傳出，全世界最大的飛艇「Airlander 10」在英國貝德福德郡停留時脫離了停泊塔因而墜毀，造成兩名工作人員受傷。

根據《BBC》報導，全世界最大的飛艇「Airlander 10」在英國貝德福德郡的飛行區發生了意外事故，飛艇與停泊塔脫離，目前該飛艇無法繼續飛行，詳細原因有待調查。所幸飛艇脫離停泊塔時無人在上面，僅有兩名在旁工作人員受到輕傷。

工作人員表示，「原本已將飛行器緊扣於停泊塔，後來不知道什麼原因忽然鬆脫。」目擊者也表示，可以看見飛艇的零件散落各處，飛艇墜地時也造成了極大的撞擊聲響，目前警方已到場並將現場封鎖。而製造商則表示，飛艇有安全裝置，一旦從停泊塔鬆脫後，其外殼會自行打開並洩氣，將危險降至最低。

據報導指出，「Airlander 10」長達92公尺，重量則為20公噸，集合了飛艇、飛機及直升機等性能，燃料耗費少於飛機，載重量卻比傳統飛艇來的大。該飛艇原本交由美國陸軍提供遠距離空中情報蒐集用，但後來因軍方取消該計畫後轉為民用運輸工具，目前已經進行了6次的飛行測試。