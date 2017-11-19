辛巴威執政黨 將開除萬年總統穆加比

非洲國家辛巴威政局動盪，有數萬民眾18日上街要求掌政37年的93歲總統穆加比下台。（美聯社）

2017-11-19 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威政局動盪，有數萬民眾18日上街要求掌權37年的93歲總統穆加比（Robert Mugabe）下台。退伍軍人領袖週日（19日）透露，執政黨將開除總統穆加比、解除其妻的黨內職務。

《路透》報導，辛巴威執政黨非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）週日召開緊急會議，退伍軍人協會主席穆茲萬瓦（Christopher Mutsvangwa）表示，該黨將在中央委員會特別會議上，解除穆加比的黨領袖職務，並將他踢出ZANU-PF。

穆茲萬瓦說，ZANU-PF也將把穆加比的妻子、葛莉絲（Grace Mugabe）逐出執政黨婦女聯盟的領導階層；早先被撤職的前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），其職務將恢復。

根據《美聯社》指出，ZANU-PF青年聯盟也指出，穆加比已年老，應該辭職、休養，他的妻子葛莉絲則應該「永遠」被趕出ZANU-PF。

青年聯盟領導人辛貝維加（Yeukai Simbanegavi）讚揚軍方對抗葛莉絲帶領的一群「罪犯」。她在執政黨總部表示，「很不幸地，總統允許她（葛莉絲）篡奪執政權，這摧毀了黨和政府。」

辛貝維加說，青年聯盟也希望被撤職的姆納加瓦恢復職位。