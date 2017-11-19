阿波羅登月計畫全是假？ 網友貼出一段驚人畫面

網友貼出太空人頭盔反射畫面，質疑阿波羅登月計畫全是假。（圖擷自YouTube）

2017-11-19 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿波羅登月計畫迄今已48年，美國太空總署（NASA）雖公布多項證據與照片，但「人類真的有登月成功過嗎？」，懷疑美國造假的陰謀論迄今仍未消停。近日有一名網友貼出太空人面罩倒影片段，發現倒影竟是一個僅穿著「背心」且沒有任何太空配備的長髮「太空人」，人類從未登月成功揣測再度引起熱議。

Youtube用戶「StreetCap 1」週四（16日）上載一段最後一次登月計畫阿波羅17號（Apollo 17）的影片，影片中他利用畫面上太空人頭盔反射，形容倒影中的人物，「只是一個有長頭髮，穿著類似背心的人而已」，若真的在執行任務，怎麼可能沒有穿太空衣？列出登月造假的證據。

有網友驚嘆原PO觀察力驚人，但也有的網友質疑畫面被動過手腳。各式各樣的討論四起，有一大批網友認為登月畫面可能是在好萊塢拍攝的，就如同90年代轟動全球的《羅斯威爾外星人解剖》紀錄片，其實是出自特效專家之手一樣；但有另一部分的擁戴者表示，月球其實是外星人秘密基地，地球人被警告別再前往那裡，勘月計畫才再也沒有下文。

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