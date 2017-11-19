2020有意再選？ 川普譏諷希拉蕊「大魯蛇」

昨天早上美國總統川普推特大酸希拉蕊：「一直是個糟糕的大魯蛇。」（美聯社）

2017-11-19 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕本月13日美國司法部長塞森斯表示，已指派聯邦檢察官針對民主黨希拉蕊．柯林頓可能涉及的相關問題做出評估是否要進一步調查；昨天早上美國總統川普在推特大酸希拉蕊：「一直是個糟糕的大魯蛇。」

川普於推特表示：「希拉蕊是個不誠實的人，還一直都是個『糟糕的大魯蛇』，她就是無法停下來，這對於共和黨是個好事情。」川普又接著說：「希拉蕊，想要留住你的生命，我看三年後再試吧！」

網友看到川普的推文議論紛紛、反應兩極，「他已經是等於要登記2020的選舉啦」、「川普，我支持你！」；另則網友反諷「3年後就是你去監獄」、也還有人說：「我們將在2020年，以歷史上最低的投票率來迎接下一次的選舉。」

根據綜合報導，聯邦檢察官將針對包括包括「電郵門」事件、柯林頓基金會、聯邦政府核准出售採鈾礦權給予俄羅斯國營企業等，評估這些爭議是否應展開調查。

本月13日美國司法部長塞森斯表示，已指派聯邦檢察官針對民主黨希拉蕊．柯林頓可能涉及的相關問題做出評估是否要進一步調查。（法新社）