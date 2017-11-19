冒險家還是屠夫？ 紐約熱議哥倫布雕像去留問題

紐約日前首度舉辦公聽會，討論紐約市中的哥倫布雕像去留問題，公聽會中正反論點僵持不下，場面劍拔弩張。（法新社）

2017-11-19 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前南方內戰英雄李將軍（ Robert E. Lee）的雕像去留，引起廣泛的爭議，而在紐約，也開始有聲浪呼籲拆除哥倫布（Christopher Columbus）雕像，並要求將屬於美國聯邦假日的「哥倫布日」改名為「原住民紀念日」。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，新大陸的發現者哥倫布（Christopher Columbus）近年來評價兩極，有人認為他出海開拓未知航線，象徵冒險犯難的精神，但也有另一派人士認為他根本是為當地人帶來侵略與剝削的屠夫；紐約日前首度舉辦公聽會，討論紐約市中的哥倫布雕像去留問題，公聽會中正反論點僵持不下，場面劍拔弩張。

支持雕像保留的團體「哥倫布騎士」（the Knights of Columbus）代表指出，紐約還有很多更重要問題急待解決，不應浪費時間在歷史人物的功過評論上；這名代表說，哥倫布是一位發現者，但他受限於當時的時代環境下，「我們不是說他沒錯，但這畢竟是我們歷史的一部分」。

也有居民認為，這種對雕像的攻擊看起來像是上世紀50年代的麥卡錫主義重演：「我們不應依現今的價值觀和標準來批判當時的歷史人物。」

另外一個組織「美國印地安社區之家」（美洲印第安人社區之家）主席查維拉（Rick Chavolla）痛批，哥倫布發現美洲後，開始奴役和剝削當地土著，侵佔他們的家園，又強姦婦女，甚至砍斷進貢不足的人雙手，強調他就是一個屠夫。

有印地安婦女直言，一個城市的雕像應該反映出該城市的特色，哥倫布雕像完全無法反映出紐約所代表的包容性和多元價值觀，我們沒有理由要對一個曾經奴役和壓迫過自己的白人舉頭敬仰。

關於哥倫布雕像存廢議題，日後還要再招開4次公聽會，最快將在12月決定是否移除城市內的雕像；目前美國只有洛杉磯，西雅圖和明尼阿波里斯等城市及南達科達州與夏威夷兩州把「哥倫布日」改名為「原住民日」來提醒民眾重視原住民被殖民者欺凌的歷史。