英國2機相撞意外 機上均有資深機師

擁有30年飛行經驗的機師格林（Mike Green），當時正載著一名觀光客導覽。（圖擷取自《都市報》）

2017-11-19 15:44

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕英國白金漢郡沃德斯登（Waddesdon）上週五（17日）一架直升機和小型飛機在半空中相撞事故，造成4人死亡。根據當地媒體透露，兩架飛機上均有資深機師，有豐富的駕駛經驗，但還是不幸釀禍。

根據《BBC》報導，Guimbal Cabri G2直升機與Cessna 152小型飛機於半空中相撞，其中Guimbal Cabri G2是由一名擁有30年飛行經驗的機師格林（Mike Green）駕駛，當時正載著一名觀光客導覽。據報導指出，格林在從軍時就開始擔任直升機駕駛，生前則任職於直升機公司擔任高級駕駛教官，也會載客導覽觀光或提供飛行體驗，是公司非常出色的教官。格林同事感嘆地表示，「我們失去了一名可以傳遞豐富經驗的好機師。」

另外，Cessna 152則是載有一名抱持著飛行夢想的18歲青年蒙達伊（Saavan Mundae），及45歲的民航飛行教官巴爾哈（Jaspal Barha）。蒙達伊是附近白金漢郡新大學航空課程的學生，才開始學飛約9週的時間。

目前警方正在調查事故原因，不過網路上則眾說紛紜，具有航空背景的網友表示，當時直升機直線飛行，而小型飛機則在後方下降，可能會導致視線差，不一定是人為因素，也有機師表示，由於事故地點位於沃德斯登莊園附近，機師可能只顧著向遊客導覽，未確實留意週遭狀況而釀禍。