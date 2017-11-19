球弟獲釋川普邀功 球爸不領情：川普是誰？

球爸為兒子偷竊護航，稱偷墨鏡沒什麼。（法新社）

2017-11-19 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕湖人榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）日前因涉嫌在杭州偷竊被捕，隨後在美國總統川普介入後才獲釋，里安傑羅的父親「球爸」老波爾（Lavar Ball）被問到是否要感謝川普時表示，「（川普是）誰？他去中國做了什麼？」甚至覺得偷墨鏡不太嚴重！

綜合外媒報導，川普日前介入此事，並在推特上寫道，「你想這3名UCLA籃球校隊會說：川普總統，謝謝您嗎？他們原先即將面臨十年的牢獄之災！」外界認為此事是因為川普的介入才能圓滿結束，不過球爸提出不同看法。

《ESPN》記者當地時間18日問球爸如何看待川普相助，球爸竟表示，「（川普是）誰？他去中國做了什麼？別告訴我任何事。每個人都想讓這件事看起來像是他（川普）幫了我一樣。」球爸進一步抱怨，認為所有人都試圖誇大這件小事，「我來自洛杉磯，我見過比偷墨鏡糟糕得多的事情！」他強調整件事情根本就沒那麼嚴重。

過去球爸就曾多次口出狂言，包括宣稱自己巔峰時期能夠在一對一對抗賽中擊敗喬丹（Michael Jordan），還說他的3個兒子應該得到總價值10億元的球鞋合約。