44人出現生機？ 阿根廷失聯潛艦突傳衛星電話

阿根廷海軍柴油電力潛艦「聖胡安號」（San Juan）失聯，目前傳出艦艇內曾在昨天（18日）嘗試以衛星電話跟外界聯絡。（法新社）

2017-11-19 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷海軍柴油電力潛艦「聖胡安號」（San Juan），於15日最後一次確認位置後，隨即失聯至今，艦上44人生死未卜。不過稍早有好消息傳出，艦艇內曾在昨天（18日）嘗試以衛星電話跟外界聯絡，目前各界正在加快腳步搜尋。

據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，阿根廷國防部透露，潛艦於昨日上午和下午曾撥打7次衛星電話，雖然潛艦沒有和打電話的對象聯繫上，但其訊息持續了4秒至36秒之間。阿根廷當局正與一家專門從事衛星通聯的公司合作，努力搜尋聖胡安號的確切位置。

目前尚不清楚潛艦可能試圖製造哪種類型的呼救，但潛艇配有應急指位無線電示標（EPIRB），可向衛星發送緊急信號，並傳達給地面聯絡站接收。

聖胡安號最後確認的位置，約在阿根廷南大西洋海岸外432公里處。美國海軍表示，已從加州出動深海救援部隊，以協助阿根廷搜救。智利與南非也紛紛提供幫助，在阿根廷海上充滿艦艇與飛機在尋找聖胡安號。但目前海域掀起超過6公尺的巨浪，阻礙了國際救援行動。

阿根廷海軍發言人巴爾比（Enrique Balbi）說，風暴擾亂了該海域的能見度與船艦活動，預計到了今天，天氣就會有所改善。巴爾比透露，迄今已搜索目標海域的80％面積，尚未發現潛艇，但船員應該有充足的食物和氧氣供應。

聖胡安號由德國製造，於1983年出廠，是阿根廷海軍艦隊3艘潛艇中最新的1艘，2008年在阿根廷進行了維護，將船體從中間的地方切割成兩半，之後再焊接起來。

許多船員家屬海軍基地迫切等待消息。船員加西亞（Luis Esteban Garcia）的母親摩拉里斯（Maria Morales）說，她們希望這件事很快結束，教宗方濟各也為船員祈禱，希望他們能夠順利歸國。