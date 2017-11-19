28歲女得厭食症 「皮包骨」體重曾僅25公斤

羅達絲得厭食症，體重愈來愈輕、身材愈漸消瘦，體重更曾一度僅有55磅（約25公斤）。（圖擷取自《每日郵報》報導專頁）

2017-11-19 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約28歲的羅達絲（Stephanie Rodas）青春時期因過重而受到同學霸凌，引發個人罹患厭食症，過去體重曾一度僅有55英鎊（等於25公斤），日前更因服用多顆止痛劑，造成昏迷送醫，瀕臨死亡。

根據《每日郵報》報導，羅斯達表示，她過去因為過重的身材，青春時期在學校是大家霸凌的對象，羅達絲說：「13歲時，我覺得自己很醜且過重，其他人都叫我『肥婆』（fatso），午休在學生餐廳每個人都會用食物丟我。」從此之後羅達絲開始有厭食症情況，體重愈來愈輕、身材愈漸消瘦，體重更曾一度僅有55磅（約25公斤）。

羅達絲17歲時，家人將她送到紐澤西的治療中心；但羅達絲卻在治療中心從其他女孩學到更多厭食的技巧，例如：努力吃飯以達到能夠出院的標準，之後又再開始少吃，羅斯達長年一直在治療中心進出，卻始終沒有治好。

日前羅達絲上美國健康節目《醫生們》（The Doctors），羅斯達表示，「我已經餓了16年。」，她還在節目中向主持人坦誠：「我可以一天只吃100大卡，運動超過10小時。」

今年2月，羅達絲因服用多顆止痛藥後在家意識不清，送醫後有三天昏迷不醒，瀕臨死亡。駐節目的婦產科學醫生蘭德里（Landry）問羅斯達：「我想知道當你看到鏡中自己有什麼樣的感覺？羅斯達啜泣回覆：「這已經無關於食物或外表，而是我自己個人想法所產生的影響，我覺得厭食的情況似乎沒有結束的時候...，因為我覺得如果身材小一點才會有安全感，但是感覺像是快死了一般...」（I guess smaller felt safe because it reflected more how dead I already felt inside.）

羅達絲將在節目接受一系列的身體檢查，瞭解厭食症對她的身體所產生影響，包括接受驗血、超音波等一連串檢查。

羅斯達啜泣回覆：「這已經無關於食物或外表，而是我自己個人想法所產生的影響，我覺得厭食的情況似乎沒有結束的時候...，因為我覺得如果身材小一點才會有安全感，但是感覺像是快死了...」（圖擷取自《每日郵報》報導專頁）