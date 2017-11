28歲女得厭食症 「皮包骨」體重曾僅25公斤

羅達絲得厭食症,體重愈來愈輕、身材愈漸消瘦,體重更曾一度僅有55磅(約25公斤)。(圖擷取自《每日郵報》報導專頁)

2017-11-19 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約28歲的羅達絲(Stephanie Rodas)青春時期因過重而受到同學霸凌,引發個人罹患厭食症,過去體重曾一度僅有55英鎊(等於25公斤),日前更因服用多顆止痛劑,造成昏迷送醫,瀕臨死亡。

根據《每日郵報》報導,羅斯達表示,她過去因為過重的身材,青春時期在學校是大家霸凌的對象,羅達絲說:「13歲時,我覺得自己很醜且過重,其他人都叫我『肥婆』(fatso),午休在學生餐廳每個人都會用食物丟我。」從此之後羅達絲開始有厭食症情況,體重愈來愈輕、身材愈漸消瘦,體重更曾一度僅有55磅(約25公斤)。

羅達絲17歲時,家人將她送到紐澤西的治療中心;但羅達絲卻在治療中心從其他女孩學到更多厭食的技巧,例如:努力吃飯以達到能夠出院的標準,之後又再開始少吃,羅斯達長年一直在治療中心進出,卻始終沒有治好。

日前羅達絲上美國健康節目《醫生們》(The Doctors),羅斯達表示,「我已經餓了16年。」,她還在節目中向主持人坦誠:「我可以一天只吃100大卡,運動超過10小時。」

今年2月,羅達絲因服用多顆止痛藥後在家意識不清,送醫後有三天昏迷不醒,瀕臨死亡。駐節目的婦產科學醫生蘭德里(Landry)問羅斯達:「我想知道當你看到鏡中自己有什麼樣的感覺?羅斯達啜泣回覆:「這已經無關於食物或外表,而是我自己個人想法所產生的影響,我覺得厭食的情況似乎沒有結束的時候...,因為我覺得如果身材小一點才會有安全感,但是感覺像是快死了一般...」(I guess smaller felt safe because it reflected more how dead I already felt inside.)

羅達絲將在節目接受一系列的身體檢查,瞭解厭食症對她的身體所產生影響,包括接受驗血、超音波等一連串檢查。

羅斯達啜泣回覆:「這已經無關於食物或外表,而是我自己個人想法所產生的影響,我覺得厭食的情況似乎沒有結束的時候...,因為我覺得如果身材小一點才會有安全感,但是感覺像是快死了...」(圖擷取自《每日郵報》報導專頁)