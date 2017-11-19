起訴加泰主席與官員 西班牙總檢察長猝死

西班牙總檢察長馬薩（José Manuel Maza）以叛亂等罪名，起訴加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）與獨派官員。不過，馬薩於星期六突然猝死。（法新社）

2017-11-19 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區推動獨立遭當局攔阻，西班牙總檢察長馬薩（José Manuel Maza）更以叛亂、煽動叛亂等罪名，起訴加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）與獨派官員。不過，馬薩於星期六突然猝死，享壽66歲。

據《BBC》報導，馬薩在阿根廷參加會議時，似乎腎臟發生了感染，被送往重症加護病房，隨後不治身亡。西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）於推特上，向其親友表達最深的哀悼之意。司法部長卡塔拉（Rafael Catala）更悼念，馬薩是一位非凡的法律人和公職人員。

馬薩於2016年11月被任命為西班牙總檢察長，他在加泰隆尼亞獨立陷入嚴重的憲法危機時，認為加泰分離主義分子企圖擺脫西班牙是刑事問題，因此起訴相關人等涉及叛亂，此舉受西班牙政府支持，因此他的猝死震驚了西班牙政治機構。不過，馬薩過世可能不會改變西班牙對加泰的方針，目前當局正試圖將滯留於比利時的普伊格蒙特引渡回國。