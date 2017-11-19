鴻海也要研發自駕車 最快2020年威州上路！

鴻海郭台銘（圖）也要搶食自駕車大餅。（彭博社）

2017-11-19 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海砸下3千億元台幣赴美國威斯康辛州興建新工廠。最新消息則指出，鴻海還也想發展自駕車，主要用於接駁廠區與廠外的員工，該自駕車可以容納約4000名的員工。

綜合威斯康辛州媒體報導，鴻海在當地投資面板廠預計2020年啟用，目前鴻海還打算在廠區投入自駕車服務，可能和威州運輸局共同規劃，將廠區所在地拉辛郡（Racine）的I-94高速公路拓寬，設立自駕車專用車道，目標是在2022年實現。

報導指出，若計畫成真，鴻海廠區與北邊距離約24公里的密爾瓦基國際機場之間，未來將可以行駛自駕車，且未來還規劃不只載人，甚至還規劃以自駕車載貨。

此計畫日前就已傳出，威州交通局發言人派瑞茲（Michael Pyritz）說：「這（自駕車道）是選項之一。但老天爺啊，我們的選項其實很多。」但美國運輸部表示，目前全美均無任何高速公路自駕車道，而自駕車上路也仍在測試階段。

美國運輸部已指定全美10個組織為「自動車輛試驗場」，而威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）是其中之一，代表可能I-94將是實驗路段，加速鴻海發展自駕車的目標。