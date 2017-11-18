賀穆加比失勢 辛巴威民眾遊行如嘉年華

示威民眾止不住臉上開心的笑容。（美聯社）

2017-11-18 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威數以千計的反穆加比（Robert Mugabe）示威者，今（18）天聚集於首都哈拉雷（Harare），要求已執政近40年的萬年總統穆加比下臺，甚一度逼近總統官邸，但在離大門200公尺處遭軍隊擋下，民眾乾脆直接坐在路上表達抗議。

綜合外媒報導，自辛巴威這個月14日發生軍事政變，93歲總統穆加比遭到軍方軟禁，並極有可能於下星期二（21）遭到彈劾；但辛巴威現可說是舉國歡騰，各種膚色的辛巴威人擁抱在一起，年輕人大聲歡笑和尖叫，還有人在移動中的公車上跳舞；有民眾手中拿著軍方將領齊溫家將軍（Constantino Chiwenga）的照片，寫著「加油！加油！我們的將領！」還把旗子遞給身旁士兵、士兵們也開心接受並一同揮舞。

遊行民眾穆拜（Fred Mubay）接受採訪時表示：「這就像耶誕節一樣！」即使未來充滿著不確定性，民眾或多或少也擔心若軍隊持續掌權將引發其他問題─但當下他們只想為這歷史性的一刻感到開心，穆拜並補充：「現在所有人共同的敵人就是穆加比，但若辛巴威的下任總統也和他一樣令人不敢恭維，我們必定會再次站上街頭。」