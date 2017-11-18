網友騷動！ 俄國超高顏值正妹要當國防部發言人！

蘿西亞娜被網友稱為「最美麗的防禦」。（圖擷取自IG＠_rossiyana_）

2017-11-18 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕東歐地區向來美女如雲，近日俄羅斯國防部長謝爾蓋（Sergei Shoygu）發布一道人事命令，那就是俄羅斯超高顏值正妹要出任國防部的發言人啦！消息流出後，引發網友騷動，紛紛網路肉搜這位正妹的美照。

根據外媒報導，俄羅斯國防部17日對外宣布了一道最新的人事任命消息，就是國防部的對外發言人將由今年26歲的正妹蘿西亞娜（Rossiyana Markovskaya）擔任這一重要職務。這位美女的美麗臉龐也引起各國網友熱烈討論，還封她為「最美麗的防禦」（Defense Cutie）的稱號。

1991年1月6日出生於俄羅斯遠東地區海參崴的蘿西亞娜，大學畢業於遠東聯邦大學新聞系所，過去也曾在海參崴的全俄國家廣播公司工作過，之後來到國防部的媒體紅星電視台（Zvezda）當一名記者，也因此讓國防部看中，任命她為國防部對外發言人。

俄羅斯國防部對外發言人將由正妹蘿西亞娜擔任，引發網友討論。（圖擷取自IG＠_rossiyana_）

蘿西亞娜身材也很好。（圖擷取自IG＠_rossiyana_）

蘿西亞娜美照。（圖擷取自IG＠_rossiyana_）

蘿西亞娜美照。（圖擷取自IG＠_rossiyana_）