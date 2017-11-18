力挺阿塞德！俄第11度動用否決權 中止敘利亞化武調查

今年4月敘利亞伊德利卜省（Idlib）的反政府軍據點發生化武攻擊慘案，共造成86人死亡、包括至少27名孩童在內。（美聯社）

2017-11-18 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國（UN）持續追查敘利亞內戰中使用殘忍化武攻擊的元凶，並與相關組織共組調查機制，準備給受害者家屬一個解釋─而該調查機制的期限於昨（17）日到期，安理會各理事國正致力推動延長，沒想到俄羅斯為力挺敘利亞政府，第11度發動了否決權、迫使機制不得不停止運作，美國代表氣得大罵：「真是可恥！」

綜合外媒報導，「禁用化學武器組織」（OPCW）與聯合國在2015年組成了聯合調查機制（JIM），是目前唯一一個調查敘利亞化武攻擊的官方機構；聯合國並於去年11月17日決議將該機制之任務期限延長1年，預定於昨（17日）到期。

此調查機制過往成果豐碩，包括查出恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）曾於2015年在敘利亞使用芥子毒氣、敘利亞政府軍也在2014-15年間至少三度以氯氣作為化武；而今年4月伊德利卜省（Idlib）之反政府軍據點發生的化武攻擊慘案，共造成86人死亡、包括至少27名孩童在內，造成國際廣泛的震撼與撻伐，但當時敘利亞政府軍否認犯行，並稱是「空襲打中反政府軍的化武倉庫」才會釀成憾事。

但隨著真相漸漸水落石出、矛頭指向阿塞德（Bashar Assad）政府軍之際，調查機制也就要到期，美國16日提議再延1年、卻遭敘利亞政府的盟友俄羅斯否決；日本接著提議延長30天、以利各方協商，並取得了成員國12張同意票（已達通過門檻），卻又遭俄羅斯發動否決權中止、中國則是棄權；導致調查機制於17日晚間正式告終。

美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）對此怒不可遏，痛批俄羅斯「根本就是在浪費大家時間」；聯合國則預計於28日在日內瓦舉行新一波和談，只盼歷時6年的敘利亞內戰能盡早畫下句點。

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