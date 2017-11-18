沖繩學生喜歡來台灣留學！原來有這三個優點

NHK電視近日報導，有越來越多沖繩學生想要來台灣讀大學，除了距離近、學費便宜，還可以同時學好中文和英文！（翻攝自電視）

2017-11-18 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本NHK電視近日報導，有越來越多沖繩學生想要來台灣讀大學，除了距離近、學費便宜，還可以同時學好中文和英文！沖繩學生在台人數正逐年攀升中。

報導指出，沖繩來台留學生人數從2014年僅僅1人、2015年11人、2016年29人，到今年已有55人。位在那霸市的興南高校近年不斷舉辦到台灣高中交流的活動，確實引發不少沖繩學生對台灣的興趣，紛紛赴台留學。

高三學生高吉紗里提到，全世界每年都有許多觀光客來到沖繩，她想要成為能夠應對全球化社會的人材。興南高校副校長平良俊則表示，在和台灣高中交流的經驗中發現，台灣高中生的英文程度遠比沖繩高，他也鼓勵學生要多多出國增加見識。

平良俊說，沖繩某些地方到台灣甚至比到日本九州還要近，學費、生活費也相對便宜，而且在台灣留學需要看英文書、講中文，可以同時練好多種語言，對學生非常有幫助。

不少留台日本學生也在網路上分享經驗，列舉到台灣唸大學或研究所的優點，不過網友也提醒，要是中文能力不夠好的話，很可能會跟不上進度，甚至無法準時畢業。興南高校也特別為學生開設中文課，希望為赴台留學預先打好語言基礎。