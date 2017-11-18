委內瑞拉反對派領袖逃到西班牙 嗆揭馬杜羅政府惡行

2017-11-18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉今年7月30日在總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）的主導下，召開「制憲會議」代表選舉，並由馬杜羅拿下勝利。反對派領袖羅培茲（Leopoldo Lopez）和雷戴茲馬（Antonio Ledezma）隨即在兩天後遭情報局逮捕。遭軟禁的雷戴茲馬昨（17）天潛逃至鄰國哥倫比亞，並在今（18）天抵達西班牙馬德里，雷戴茲馬說，他將揭發馬杜羅政府的惡行。

綜合外媒報導，馬杜羅在7月30日宣布勝選後，隨即在8月1日凌晨逮捕反對派的羅培茲和雷戴茲馬。遭逮捕的2人，在馬杜羅推動可改寫憲法的全能立法體制「制憲會議」時，都曾公開反對召開制憲會議。

雷戴茲馬被控，企圖在前年發動政變推翻馬杜羅政府，隨即在未經審訊的情況下，遭到囚禁。

雷戴茲馬今天抵達西班牙馬德里，與家人團聚，同時表示自己將揭開委國總統馬杜羅政府的惡行。

「絕不允許委內瑞拉死我們的手裡。」雷戴茲馬向媒體說，他將走訪各國，對外界講述委內瑞拉人民的慘況，「委內瑞拉現時並非在深淵邊緣，而是已墜入深淵。」

雷戴茲馬更進一步向外界求助，希望國際能夠伸出援手，解救委內瑞拉的人民。雷戴茲馬今天也將和西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）會面。

但委國總統馬杜羅反擊，指雷戴茲馬是隻「在全球上空飛翔的吸血鬼」。

委內瑞拉近期國內局勢極為不穩定，不但在8月修憲大會選舉爆出舞弊疑慮，國內隨即發生抗議流血衝突。委內瑞拉也因選舉舞弊遭到歐盟、美國制裁，國內更在9月中旬爆發饑荒，讓全國4分之3國民平均體重下降了8.7公斤。