自拍下體影片流出 單親媽媽噴淚說明真正原因...

Cherie在直播時淚灑鏡頭，並表示自己曾冒出輕生念頭。（圖擷取自臉書影片）

2017-11-18 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞的社群媒體近日瘋傳一段自拍短片，只見一名身材豐腴的中年女子對鏡頭裸露下體，細心示範著塑身內衣怎麼穿，但許多看完影片的網友卻嘲笑她「身材那麼差還敢露」，也有人惡意傳播，造成片中女主角Cherie不得不出面澄清；原來她只是個靠販賣調整型內衣為生的單親媽媽，影片是她2年多前私下拍給客戶、教導怎麼正確穿衣的教學短片，不知為何會外流被當成笑話，她在直播說明時忍不住淚灑鏡頭：「我真的快活不下去了...」

綜合外媒報導，「我沒有打算要紅，只是想幫助那些也跟我一樣胖胖的女生...」Cherie兩年前開始做起調整型內衣生意時，由於顧客大多為年齡偏長的阿姨、不知道正確穿法，而她沒受過正規教育，不會講馬來文、英文、也不會寫字，只好拍影片用最快的方式幫顧客解惑；沒想到週三（15日）她接到好幾位朋友通知，上網才發現這段私密影片遭人外流，讓她成為千萬網友的笑柄。

不斷被不認識的人品頭論足與惡意嘲笑的Cherie，終於在受不了後找上馬來西亞網紅幫助，他們於週三開了直播並向大眾說明來龍去脈，Cherie忍不住淚灑鏡頭表示：「我也有家人、也有朋友，現在該怎麼面對他們？」並曾一度興起輕生念頭；許多網友看到直播後憤怒不已，紛紛聲援她：「不要哭！妳的孩子還需要妳！」、「這影片我看過，一點也沒色情的成份啊！」、「這樣欺負人很好笑嗎？公開那些霸凌者！」也有老顧客出聲力挺，稱讚她有問必答、服務熱心：「人家不就是混口飯吃，外流的人實在是太過份了！」、「別哭，時間會淡化一切」希望霸凌風潮能盡速平息。

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