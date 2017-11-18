改造電話亭...英國超小酒吧僅容納4人 還辦過婚禮！

超小酒吧「The Wee Bar」，位於蘇格蘭的阿蓋爾-比特地區，替入住老闆民宿或用餐的旅客，免費提供酒品。（圖截自SWNS）

2017-11-18 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕近年英國的紅色公共電話亭因使用率過低，英國電信公司（BT）決定要在未來5年內拆除一半以上。面臨棄用的電話亭，紛紛被改造不同用途，如24小時圖書館、餐飲店、修手機店、汽車展示空間等。日前1名退伍軍人以1英鎊（約40元新台幣）的價格買下電話亭，把它改裝成1間酒吧「The Wee Bar」，並向金氏世界紀錄申請認證中，登記成為世界最小酒吧。

據《每日紀錄》報導，蘇格蘭的阿蓋爾-比特地區（Argyll and Bute），日前1名經營民宿的威爾森（David Wilson）花1英鎊買下電話亭，因為威爾森捨不得它退役後，要面臨被拆除的命運。

威爾森買下電話亭後，他要面臨每年高達500英鎊（約2萬元新台幣）的維修費用，但他靈機一動決定把電話亭改裝成為一個小酒吧「The Wee Bar」，只要是來住宿或是吃飯的客人，都可以到這個小酒吧免費喝酒。

威爾森表示，「The Wee Bar」在偏遠的農村地區，不用擔心它會遭到破壞，且酒吧僅開放給入住民宿或用餐的顧客享用。他也指出，酒吧最多只能容納4個人，甚至辦過音樂會及婚禮。「The Wee Bar」目前正向金氏世界紀錄申請認證，成為世界上最小的酒吧。

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