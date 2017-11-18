阿富汗前線英勇作戰 英軍犬獲最高榮譽「迪肯勳章」

英國8歲軍犬「馬利」（Mali）昨（17）天獲得了等同於「維多利亞十字勳章」的動物界最高軍事榮譽獎章「迪肯勳章」（Dickin Medal）。（路透）

2017-11-18 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國8歲的軍犬「馬利」（Mali）昨（17）天因在前線英勇的作戰表現，獲得等同於英軍最高榮譽「維多利亞十字勳章」（The Victoria Cross）的動物界最高軍事榮譽獎章「迪肯勳章」（Dickin Medal），表揚牠在殘酷戰爭中勇敢付出、救了許多英軍同仁的性命，是隻了不起的軍犬。

綜合外媒報導，馬利是隻帥氣的比利時瑪連萊犬（Belgian Malinois），牠2012年在阿富汗服役時，曾兩度於槍林彈雨中偵測爆裂物之所在，也機警警示有敵兵埋伏、讓英軍能於近距離作戰中即時做出反應、把傷亡降到最低；而馬利曾被3枚手榴彈炸傷，造成胸、腿部皮肉傷及耳朵聽力受損，還斷了幾顆牙齒；但牠一直到使命確實完成後，才返國接受治療。

馬利是第69位「迪肯勳章」的獲獎者，其他還包括了31隻狗狗、32隻世界大戰時的傳信鴿與4匹馬、1隻貓咪。

馬利現在已完全恢復健康，並將從最危險的一線功成身退；曾負責訓練牠的下士哈特利（Daniel Hatley）知道馬利得獎後激動表示：「我真是以牠為榮！」