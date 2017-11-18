男同事惡作劇 她連吃半年「雄性激素」吃到停經

中國1名OL遭男同事投放「雄性激素」在飲水、食物內，長期服用的結果導致她聲音變粗、體毛變濃密並停經長達4個月。（示意圖）

2017-11-18 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕玩笑開大了！中國1名曹姓OL被男同事長期下藥，在不知情的情況下持續服用男性激素，致其體毛越長越濃密、聲音變粗，甚至停經了4個多月，曹女擔心健康出狀況到醫院檢查，整起事件才因此曝了光。

根據中媒《成都商報》報導，整起事件發生在2015年中，曹女被周姓男同事以針管在飲水、食物中下藥，並持續至少半年，導致曹女身體出現變化，不僅聲音變粗、體毛濃密，就連月經也停了。曹女隨後至醫院反覆檢查，發現體內雄性激素過高，但一直找不出原因，最終經由另1名目擊周男投藥過程的同事告知實情，她才知道自己被下了藥。

曹女隨後向公司通報，並透過監視畫面取得周男下藥的過程作為證據並報警，警方接獲報案後將該藥品送醫學鑑定機構化驗，結果顯示是高濃度的甲睪酮，確為1種雄性激素。警方隨後將周男逮捕，後者遭逮時辯稱只是在開玩笑，更堅稱自己投放的是維生素B1而非雄性激素。

曹女事後回憶說，當時只覺得水有苦味，但一直以為是杯子的問題，連換了幾個杯子狀況仍未好轉。由於長期投藥的結果，已對曹女造成2級輕傷，周男被捕後立即遭檢方起訴，此案近日完成2審程序，周男被法院以故意傷害罪判處有期徒刑1年。