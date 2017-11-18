傻眼！男子忘了自己把車停在哪 20年後終於找到...

2017-11-18 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕一般人忘記東西在所難免，但德國一名男子，忘了自己的車子停在哪，一忘就是20年，如今車子找到了，但已老舊不堪無法駕駛。

英國《獨立報》引述德國媒體報導，一名現年76歲的男子，在1997年時忘了自己將車子停在哪裡，甚至以為遭到偷竊報警處理。直到近日，一座老舊工廠遭到拆除，才被發現車子停在車庫裡。

由於車子阻礙拆除工程，才交由法蘭克福警方處理，警方後來順利找到車主，並載著他和女兒與這輛失蹤20年的坐駕重逢，但該輛車已經過於老舊無法使用，只能送去報廢。