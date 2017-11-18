中港簽定一地兩檢 港議員：出賣香港形同割地

百名港人上街抗議一地兩檢，認為此議案「比黑箱還黑箱」。（圖取自網路）

2017-11-18 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕為了要為北京至香港的「廣深港高速鐵路」做準備，香港與中國今（18）日簽定「一地兩檢」通關安排，今後中國執法人員將能在香港限定範圍內執法，此協議引起香港泛民主派激烈反彈，今日「一地兩檢關注組聯」與學生組織共近百人上街抗議，有人稱《基本法》已失去意義並點火焚燒，招集人更批評此協議「比黑箱還黑箱」，有議員則說「出賣香港市民的協議，到時已經割地，還需要立法會立法？」

綜合媒體報導，「一地兩檢」是指在一個國家的兩個邊境管制區域間，選擇其中一方的司法管轄區域的一個地點，共同辦理旅客的清關及查驗手續。而廣深港高速鐵路通車後，香港西九龍高鐵站將設立「內地口岸區」。一地兩檢的簽訂，代表中國的海關、邊檢等執法人員可在此區域執法。雖然中港間的這一議案並沒有法律約束力，但香港政府就此可進行立法，這引起香港泛民主派的強烈反對。

而香港立法會表決結果為38票贊成、22票反對，雖然議案通過，但泛民主派仍持續抗議，「一地兩檢關注組」召集人陳淑莊批評，香港政府在毫無公眾諮詢的情況下，匆匆作出造成深遠影響、且破壞「一國兩制」的決定，這相當不負責任。

「一地兩檢關注組」今早與學生組織約百名抗議人士，遊行抗議港府「黑箱作業」，遊行期間有人拿出《香港基本法》焚燒，痛批已失去其意義。召集人陳淑莊批評，行政長官林鄭月娥在未向公眾諮詢情況下簽訂協議，此議案「比黑箱還黑箱」。前立法會議員姚松炎認為，林鄭月娥迅速簽署議約，到時中國人民代表大會決議通過後，再由香港立法會商討細節已無意義。「出賣香港市民的協議，到時已經割地，還需要立法會立法？」